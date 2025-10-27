Una vita sullo schermo | Ezio Greggio in scena al teatro Mandanici

L’attesa è finita: Ezio Greggio salirà sul palco del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto con "Una vita sullo schermo". L’appuntamento è per sabato 29 novembre alle ore 21, quando uno dei volti più iconici della TV italiana incontrerà il pubblico dal vivo, tra racconti, parodie e satira. 🔗 Leggi su Messinatoday.it