Una vita sullo schermo | Ezio Greggio in scena al teatro Mandanici

Messinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è finita: Ezio Greggio salirà sul palco del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto con "Una vita sullo schermo". L’appuntamento è per sabato 29 novembre alle ore 21, quando uno dei volti più iconici della TV italiana incontrerà il pubblico dal vivo, tra racconti, parodie e satira. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ezio Greggio al Teatro Mandanici con “Una vita sullo schermo” - L’attesa è finita: Ezio Greggio salirà sul palco del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) con “Una vita sullo schermo”. mondopalermo.it scrive

vita schermo ezio greggioEzio Greggio inaugura la stagione 2025-2026 del Teatro del Casinò di Sanremo - Oltre al popolare attore e conduttore, sul palco si alterneranno alcuni tra i protagonisti più amati del panorama teatrale e televisivo italiano. Da gioconews.it

vita schermo ezio greggioIl Casinò di Sanremo inaugura la stagione teatrale il 31 ottobre con Ezio Greggio - 00, sarà Ezio Greggio a dare il via alla rassegna con il suo spettacolo “Una vita sullo ... Da rivieratime.news

Cerca Video su questo argomento: Vita Schermo Ezio Greggio