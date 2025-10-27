Sarà stato l'eccessivo trasporto nell'esporre le sue ragioni, oppure, più probabilmente, la scarsa conoscenza di una vicenda che in tanti poi sui social media non hanno mancato di ricordarle con dovizia di dettagli, ma di certo si può dire che Elly Schlein abbia preso una bella cantonata durante l'ospitata da Fabio Fazio. Nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri, domenica 26 ottobre, il segretario dem ha voluto tessere le lodi del padrone di casa, andando ben oltre la realtà dei fatti e rendendosi protagonista di un clamoroso scivolone in diretta televisiva. "Mi hanno criticato per avere fatto una scelta netta", spiega Schlein durante l'intervista, "non abbiamo partecipato alla elezione del nuovo consiglio di amministrazione della Rai perché noi siamo coerenti con l'idea che è necessario fare una riforma che renda indipendente la Rai dalla politica e dai partiti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Una testimonianza vivente...". "Non parliamo dei presenti". La figuraccia di Schlein da Fazio