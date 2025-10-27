Il post partita dell'allenatore azzurro è stato pieno di spunti e di riferimenti tra le righe. Dalle frecciate per Lautaro a quelle per Marotta e anche per Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Una squadra deve capire perché ha perso...": i mind games dietro alle parole di Conte