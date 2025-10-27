Una ragazza si è gettata sui binari della metro a Milano ma il macchinista ha frenato in tempo

Disagi in metro, a Milano, dove una ragazza di 28 anni si è gettata sui binari della metropolitana nella fermata Duomo, linea M1 (rossa): per fortuna il macchinista del treno ha fatto in tempo a frenare e non ha investito la donna, che comunque è stata soccorsa dal personale dell'Agenzia.

