Una ragazza di 28 anni è morta folgorata nella doccia | è accaduto nel Reggiano

Una ragazza di 28 anni, di origine cubana, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. È accaduto a Novellara (Reggio Emilia), nella notte, in Strada dei boschi. Intorno alle 3 a dare l’allarme è stata la nonna della ragazza, che l’ha trovata riversa nel bagno, locale adiacente a un garage. Inutile l'intervento del 118. Sul posto i carabinieri di Gualtieri e di Guastalla:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Una ragazza di 28 anni è morta folgorata nella doccia: è accaduto nel Reggiano

