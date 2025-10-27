Una Pandemia Influenzale alle porte? Ecco come prepararci nel modo giusto

L'ondata che ci attende potrebbe rivelarsi più intensa rispetto alle precedenti stagioni rivelandosi una vera e propria pandemia influenzale

Pro o contro il vaccino anti-influenzale? #influenza #vaccino #dipendedalletà #dottorbeppe #ipediatri - facebook.com Vai su Facebook

Aggressiva pandemia influenzale in arrivo in Italia, come difendersi: consigli su vaccinazioni e dieta - "Pandemia influenzale" in arrivo in Italia, sarà più aggressiva rispetto al passato: l'analisi e i consigli degli esperti ... Secondo virgilio.it

Influenza aviaria, ecco l’antivirale che potrebbe bloccarla - Un farmaco antivirale che si è dimostrato più efficace nel trattare gli effetti dell’influenza aviaria. Segnala repubblica.it

Aviaria, scienziati su 'Science', 'prepararci ora a prossima pandemia' - "Prepararci adesso può salvare vite e può ridurre gli impatti sociali ed economici se H5N1 o un altro virus portasse a una pandemia". Come scrive notizie.tiscali.it