Una nuova specie di ape selvatica scoperta in Sardegna | è solitaria e forse nidifica nel suolo

Una nuova specie di ape selvatic a è stata scoperta nella penisola di Culuccia, nel nordest della Sardegna: Andrena culucciae. Questa scoperta, frutto di studi sugli insetti impollinatori, rappresenta un passo avanti nella conoscenza della biodiversità e sottolinea il ruolo cruciale delle api nella conservazione degli ecosistemi. La ricerca è stata condotta da un gruppo di entomologi dell’ Università degli Studi Roma Tre e pubblicata sul Journal of Hymenoptera Research. Lo studio rientra nell’ambito della tesi magistrale di Matteo Annessi, ex studente del corso di laurea in Biodiversità e Gestione degli Ecosistemi e attualmente dottorando presso il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

