Una nuova diga in Puglia | 8 milioni per il progetto Acqua per 35mila ettari
C?è forse uno spiraglio, qualche goccia di speranza in grado di dissetare la sete di un territorio quasi completamente a secco. Arriva dall?invaso di Palazzo d'Ascoli,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
UNA NUOVA DIGA NEL FOGGIANO I campi del Tavoliere meridionale tra Foggia e Cerignola a breve potranno usufruire dell'acqua della nuova diga di Palazzo d'Ascoli
Nuova diga: ecco quando sarà posato il primo mega cassone
Una nuova diga in Puglia: 8 milioni per il progetto. «Acqua per 35mila ettari» - In un momento di profonda difficoltà a causa della forte carenza idrica in tutta la Puglia, la nuova diga nel territorio foggiano ...
Approvata la variante della nuova diga del porto di Genova - Per la variante del layout della nuova diga foranea di Genova è arrivato il via libera definitivo con l'approvazione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.
Diga Genova, Cgil 'consorzio riduce di 30 operai le maestranze' - "Il consorzio PerGenova Breakwater, che ha in mano la costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova, ha chiesto all'azienda incaricata delle operazioni di consolidamento del fondale 'Menard ...