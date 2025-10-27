Una notte di riflessione l' intervento di Elkann | Juve così si è arrivati all' esonero di Tudor
Non solo i risultati: fatali al tecnico croato i troppi alibi ricercati (dagli arbitri al calendario) e il dito puntato su giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
