Una Mole di Panettoni 2025 | a Torino trionfa il grande lievitato con una novità tutta al cioccolato

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere nuovamente l'eccellenza della pasticceria artigianale italiana con il ritorno di "Una Mole di Panettoni", in programma dal 28 al 30 novembre 2025 all'Hotel Principi di Piemonte. Lo storico concorso enogastronomico nazionale, giunto alla sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

mole panettoni 2025 torino"Una Mole di Panettoni" 2025: a Torino trionfa il grande lievitato con una novità tutta al cioccolato - Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere nuovamente l'eccellenza della pasticceria artigianale italiana con il ritorno di "Una Mole di Panettoni", in programma dal 28 al 30 novembre 2025 all'H ... Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mole Panettoni 2025 Torino