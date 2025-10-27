Una Mole di Panettoni 2025 | a Torino trionfa il grande lievitato con una novità tutta al cioccolato
Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere nuovamente l'eccellenza della pasticceria artigianale italiana con il ritorno di "Una Mole di Panettoni", in programma dal 28 al 30 novembre 2025 all'Hotel Principi di Piemonte. Lo storico concorso enogastronomico nazionale, giunto alla sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Panettoni in the house!!! . . . #winefoodlab #prato #madeintuscany #wine #food #gastronomia #enoteca #winelover #firenze #vino #instawine #foodporn #madeinitaly #drink #ideeregalo #picoftheday #instagood #instamood #instalike #foodlover #festa - facebook.com Vai su Facebook
"Una Mole di Panettoni" 2025: a Torino trionfa il grande lievitato con una novità tutta al cioccolato - Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere nuovamente l'eccellenza della pasticceria artigianale italiana con il ritorno di "Una Mole di Panettoni", in programma dal 28 al 30 novembre 2025 all'H ... Come scrive torinotoday.it