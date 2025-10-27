Una Lazio super batte una Juve disperata

Diciamo sùbito la verità: una Lazio così era da tempo che non si vedeva. E una Juventus aggressiva ma incapace di trasformare il gioco in gol, al contrario, si vede da troppe giornate che spiegano una certa disperazione di atleti, allenatore e dirigenti. Basta un gol, un gran gol di Basic, per liquidare i bianconeri e portare a casa tre punti preziosi. Oggi la Lazio ha mostrato non solo una gran voglia di vincere, di dimenticare la fiacca di troppe prestazioni precedenti, ma soprattutto la rinnovata capacità di muoversi in campo con ordine, convinzione, abnegazione, tutti uniti come guidati da un solo cervello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Una Lazio super batte una Juve disperata

