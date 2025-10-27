Una laurea tanta gavetta tanti miracoli | Paleari il paratutto del Toro forgiato da Allegri
Decisivo nella vittoria sul Genoa con due miracoli nel finale, ha iniziato come terzo del Milan nel 2011. Poi tanta gavetta, ora l'occasione sfruttata dell'infortunio di Israel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Un brindisi per un traguardo importante Un traguardo che si conquista con impegno, sacrificio e tanta passione. Complimenti ad Angelo per la sua laurea e per l’energia con cui ha condiviso questo momento speciale insieme a familiari e amici. Io ho avuto il - facebook.com Vai su Facebook
Una laurea, tanta gavetta, tanti miracoli: Paleari, il paratutto del Toro forgiato da Allegri - Decisivo nella vittoria sul Genoa con due miracoli nel finale, ha iniziato come terzo del Milan nel 2011. gazzetta.it scrive