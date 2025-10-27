NAPOLI 95 UNA HOTELS 87 NAPOLI: Flagg 19, Mitrou-Long 23, El-Amin 6, Croswell 8, Faggian, Saccoccia, Gloria n.e., Treier 6, Gentile, Simms 8, Caruso 10, Bolton 13. All.: Magro. UNA HOTELS: Barford 23, Woldetensae, Mainini n.e., Caupain 18, Williams 6, Smith 7, Uglietti 5, Severini 3, Deme n.e., Echenique 13, Vitali 4, Cheatham 8. All.: Priftis. Arbitri: Bettini, Dori e Galasso Parziali: 16-20, 42-38, 67-60. Note: fallo tecnico a Priftis al 17’ T.lib.: Nap. 1320, Reg. 1218. Rimb.: Nap. 38, Reg. 39. Ass: Nap. 21, Reg. 17. Seconda trasferta di campionato e seconda sconfitta per la Una Hotels, ma stavolta il ko è maturato in modo totalmente diverso da quella rimediato a Cantù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Hotels, difesa imbarazzante. Napoli macina canestri e vince