Una fabbrica dell’erba in mezzo alle montagne | una tonnellata di cannabis sequestrata sui Monti Lattari

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza trova un capannone-laboratorio con essiccatoi e serre artigianali. Denunciato un uomo incensurato per traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

