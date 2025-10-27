una discoteca in piazza interviene la municipale pattuglione a sarzana

Musica a tutto volume, schiamazzi e spaccio. Si intensificano i controlli delle forze dell’ordine nel centro storico cittadino ma anche a Sarzana. L’altra sera in piazza Cesare Battisti un gruppetto di giovani ha improvvisato una discoteca all’aperto e i residenti hanno prontamente allertato la polizia locale che è intervenuta con una pattuglia riportando la calma. I giovani quindi si sono allontanati. I controlli sono poi proseguiti nelle altre zone del centro per contrastare il fenomeno della malamovida ma anche per verificare il rispetto degli orari di emissione di musica nei locali e la vendita di alcol, in particolare ai minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

