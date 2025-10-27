Una detenuta è rimasta incinta nel carcere di Vercelli

Metropolitanmagazine.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una detenuta del carcere di Vercelli è rimasta incinta, e il suo caso ha destato stupore. Il centro detentivo, infatti non dispone di uno spazio per l’intimità come altre strutture italiane, nelle quali è possibile avere rapporti sessuali con partner esterni senza sorveglianza. Ha scoperto la sua gravidanza, già alla nona settimana, in pronto soccorso, dov’era stata portata dopo aver accusato un malore. La donna ha una sorta di relazione con un altro detenuto, con il quale aveva avuto una bambina nel 2018; i due, tuttavia, non sono sposato, e inizialmente l’uomo non aveva riconosciuto sua figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

una detenuta 232 rimasta incinta nel carcere di vercelli

© Metropolitanmagazine.it - Una detenuta è rimasta incinta nel carcere di Vercelli

Leggi anche questi approfondimenti

detenuta 232 rimasta incintaDetenuta rimane incinta in carcere, per Osapp '&#232; Disneyland' - Una detenuta nel carcere di Vercelli è rimasta incinta verosimilmente nel corso di un incontro con il compagno, anche lui recluso nella struttura, avvenuto nella sala colloqui. Lo riporta msn.com

detenuta 232 rimasta incintaNel carcere di Vercelli una detenuta &#232; rimasta incinta, il sindacato Osapp: «Il sistema è allo sbando totale» - VERCELLI – Nuove emergenze nelle carceri piemontesi denunciate da Osapp – Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. quotidianopiemontese.it scrive

detenuta 232 rimasta incintaCarcere Vercelli, detenuta incinta dopo i colloqui: cosa &#232; successo e perché non c’entra con il diritto all’affettività - Carcere Vercelli, detenuta incinta dopo i colloqui: cosa è successo e perché non c’entra con il diritto all’affettività   A ... Scrive poliziapenitenziaria.it

Cerca Video su questo argomento: Detenuta 232 Rimasta Incinta