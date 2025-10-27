Una detenuta è rimasta incinta nel carcere di Vercelli
Una detenuta del carcere di Vercelli è rimasta incinta, e il suo caso ha destato stupore. Il centro detentivo, infatti non dispone di uno spazio per l’intimità come altre strutture italiane, nelle quali è possibile avere rapporti sessuali con partner esterni senza sorveglianza. Ha scoperto la sua gravidanza, già alla nona settimana, in pronto soccorso, dov’era stata portata dopo aver accusato un malore. La donna ha una sorta di relazione con un altro detenuto, con il quale aveva avuto una bambina nel 2018; i due, tuttavia, non sono sposato, e inizialmente l’uomo non aveva riconosciuto sua figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
