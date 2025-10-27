Una delegazione cinese della Naea in visita all' università d' Annunzio | è l' unico ateneo italiano con cui ha rapporti istituzionali

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione della National Academy of Education Administration (Naea) della Repubblica Popolare Cinese, è stata ricevuta nei giorni scorsi nell’aula consiliare del rettorato dal rettore dell’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia.La visita istituzionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

