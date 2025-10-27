Una delegazione cinese della Naea in visita all' università d' Annunzio | è l' unico ateneo italiano con cui ha rapporti istituzionali
Una delegazione della National Academy of Education Administration (Naea) della Repubblica Popolare Cinese, è stata ricevuta nei giorni scorsi nell’aula consiliare del rettorato dal rettore dell’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia.La visita istituzionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 13 giugno 2024 una delegazione della Municipalità di Shanghai ha organizzato una visita di amicizia in Italia con il supporto dell'Istituto Italo Cinese e con il coordinamento con gli Uffici per gli Affari esteri della Municipalità di Shanghai. L'incontro con la Pres - facebook.com Vai su Facebook
Università di Chieti Pescara: la delegazione cinese della NAEA in visita alla d’Annunzio - Chieti – Una delegazione della National Academy of Education Administration (NAEA) della Repubblica Popolare Cinese, è stata ricevuta nei giorni scorsi nell’Aula consiliare del Rettorato dal Re ... Secondo wallnews24.it
UNIVERSITA’ D’ANNUNZIO CHIETI-PESCARA, VISITA DELEGAZIONE CINESE NAEA (1) - Una delegazione della National Academy of Education Administration (NAEA) della Repubblica Popolare Cinese, è stata ricevuta nei giorni scorsi nell’Aula consiliare del Retto ... Lo riporta 9colonne.it
Dalla Cina alla Maremma: la città accoglie la delegazione di Nanping. Due giorni di istituzioni, affari e cultura - A Grosseto è in arrivo una delegazione di Nanping, dalla Repubblica popolare cinese. Si legge su corrieredimaremma.it