Una cosa terribile non è giusto Jolanda Renga la denuncia della figlia di Ambra Angiolini

Jolanda Renga ha colpito il pubblico con il racconto di una brutta vicenda nella quale si è trovata coinvolta senza volerlo. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga è intervenuta a Le Iene, nella puntata andata in onda domenica 26 ottobre, con un monologo che ha suscitato commozione e indignazione. Parole dirette e sincere che hanno spinto moltissimi spettatori a esprimerle solidarietà sui social network. “Ho avuto paura, ma non ho voluto tacere”, ha detto. Il suo intervento è diventato un simbolo di forza e consapevolezza. Jolanda ha iniziato il suo racconto spiegando che tutto è cominciato con un messaggio arrivato sul suo telefono. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it