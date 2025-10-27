Un ultimo ballo Paolo Bonolis rompe il silenzio | il suo nuovo progetto e il messaggio che nessuno si aspettava

News TV. Un solo anno a Mediaset. Poi si vedrà. È questo il destino professionale di Paolo Bonolis, da sempre un volto simbolo della tv italiana e oggi vero e proprio jolly per Cologno Monzese. Da Avanti un Altro a Tu Sì Que Vales, il conduttore continua a muoversi con la libertà di chi non ha più nulla da dimostrare. “ Ho iniziato con Bim Bum Bam, potrei finire con Le Frontiere dello Spirito”, ha detto scherzando di recente. Una battuta che nasconde una riflessione più profonda: Bonolis sente il bisogno di chiudere un cerchio, ma a modo suo. Leggi anche: “Aggredito da due immigrati.”. La rivelazione shock di Feltri in diretta L’idea di tornare a un format che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

un ultimo ballo paolo bonolis rompe il silenzio il suo nuovo progetto e il messaggio che nessuno si aspettava

© Tvzap.it - “Un ultimo ballo”, Paolo Bonolis rompe il silenzio: il suo nuovo progetto e il messaggio che nessuno si aspettava

