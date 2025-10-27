Un ultimo ballo Paolo Bonolis rompe il silenzio | il suo nuovo progetto e il messaggio che nessuno si aspettava
News TV. Un solo anno a Mediaset. Poi si vedrà. È questo il destino professionale di Paolo Bonolis, da sempre un volto simbolo della tv italiana e oggi vero e proprio jolly per Cologno Monzese. Da Avanti un Altro a Tu Sì Que Vales, il conduttore continua a muoversi con la libertà di chi non ha più nulla da dimostrare. “ Ho iniziato con Bim Bum Bam, potrei finire con Le Frontiere dello Spirito”, ha detto scherzando di recente. Una battuta che nasconde una riflessione più profonda: Bonolis sente il bisogno di chiudere un cerchio, ma a modo suo. Leggi anche: “Aggredito da due immigrati.”. La rivelazione shock di Feltri in diretta L’idea di tornare a un format che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CLASSIFICA GARA DI BALLO: ultimo posto per Anna che va in sfida e tra pochissimo i ballerini dovranno votare chi tra Alex e Pierpaolo dovrà andare in sfida #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
31 punti per Jimmy Butler per trascinare gli Warriors alla vittoria contro i Lakers: inizia bene il possibile ultimo ballo dei veterani di Golden State. #NbaTipo - X Vai su X
Paolo Bonolis, prove di futuro: “Il senso della vita” e quell’ultimo ballo da protagonista - Paolo Bonolis sta lavorando a una nuova edizione de "Il Senso della Vita". Scrive tvblog.it
Paolo Bonolis pronto a lasciare, ma Pier Silvio Berlusconi lo “blocca”: il retroscena - Oltre a questo, Mediaset continua a legare Bonolis a Ciao Darwin, riproposto anche nell’ultima estate, e alla sua presenza come giurato a Tu si que vales. Secondo donnaglamour.it
Paolo Bonolis abbandona Mediaset e fa "scandalo" in questa commedia su RaiPlay - Il conduttore romano sfida i cinepanettoni e veste i panni di un corrotto politico in questa commedia degli equivoci ... Segnala libero.it