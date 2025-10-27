Un ufficiale triestino sulla nave da crociera più grande del mondo

Matthias Menis, ventiquattrenne triestino, è stato recentemente promosso primo ufficiale della Icon of the Seas della Royal Caribbean, la più grande nave da crociera mai costruita: una vera e propria città galleggiante capace di ospitare 7.500 passeggeri. Menis ha incontrato oggi l'assessore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

