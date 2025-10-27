Un ufficiale triestino sulla nave da crociera più grande del mondo
Matthias Menis, ventiquattrenne triestino, è stato recentemente promosso primo ufficiale della Icon of the Seas della Royal Caribbean, la più grande nave da crociera mai costruita: una vera e propria città galleggiante capace di ospitare 7.500 passeggeri. Menis ha incontrato oggi l'assessore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Emozione e orgoglio questa mattina in Municipio, dove il sindaco Roberto Dipiazza, alla presenza dell’assessore alle Politiche del territorio Michele Babuder, ha consegnato un riconoscimento ufficiale al giovane attore triestino Giacomo Covi, premiato alla M Vai su Facebook
.@gorillaz: UFFICIALE in concerto a Trieste nel 2026. Tutte le info e biglietti La band di Damon Albarn si esibirà in Piazza Unità d'Italia il 26 luglio 2026 @LiveNationIT @gorillaz - X Vai su X
Orgoglio friulano a 24 anni: Matthias Menis primo ufficiale della nave da crociera più grande mai costruita - Il triestino Matthias Menis diventa primo ufficiale della Icon of the Seas, simbolo delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Secondo nordest24.it
Corregionali all'estero: Roberti, Menis Ã¨ giovane di cui Fvg va fiero - L'assessore ha incontrato oggi a Trieste il giovane triestino che ricopre il ruolo di ufficiale sulla nave da crociera piÃ¹ grande del mondo Trieste, 27 ott - Segnala ilgazzettino.it
Notizie dalla Giunta - L'assessore ha incontrato oggi a Trieste il giovane triestino che ricopre il ruolo di ufficiale sulla nave da crociera più grande del mondo Trieste, 27 ott - Lo riporta regione.fvg.it