Un testimone oculare dell'incidente in cui è morta Beatrice Bellucci | Bmw a 200 all'ora sfida tra amici

Un testomine oculare dell'incidente in cui è morta Beatrice Bellucci ha detto di aver visto che la Bmw condotta dal 22enne correva a 180-200 kh: "Non era una corsa clandestina organizzata, ma una sfida tra amici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Omicidio a Collegno, spunta la testimone oculare: “Ho visto tutto, inseguiva Marco e lo ha ucciso” lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X

The Epoch Times Italia. . Un filmato di un testimone oculare mostra un drone precipitare dal cielo, seguito pochi istanti dopo dal suono di un’esplosione a Novhorod-Siverskyi. Gli attacchi russi hanno ucciso quattro persone e lasciato centinaia di migliaia di per - facebook.com Vai su Facebook

Un testimone oculare dell’incidente in cui è morta Beatrice Bellucci: “Bmw a 200 all’ora, sfida tra amici” - Un testomine oculare dell'incidente in cui è morta Beatrice Bellucci ha detto di aver visto che la Bmw condotta dal 22enne correva a 180- Riporta fanpage.it

Simona Bortoletto travolta e uccisa a Fiumicino, gli unici testimoni sono due bambini - Gli unici testimoni oculari dell'investimento in cui è morta Simona Bortoletto sono due bambini. Si legge su fanpage.it

Le nuove frontiere del Dna, "testimone oculare" del delitto - Da una traccia genetica su una scena di un delitto si possono dedurre, con un certo grado di probabilità, il colore di occhi, capelli e pelle di chi l'ha lasciata ed è fuggito, oppure di una vittima ... Riporta ansa.it