Un testimone oculare dell'incidente in cui è morta Beatrice Bellucci | Bmw a 200 all'ora sfida tra amici

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un testomine oculare dell'incidente in cui è morta Beatrice Bellucci ha detto di aver visto che la Bmw condotta dal 22enne correva a 180-200 kh: "Non era una corsa clandestina organizzata, ma una sfida tra amici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

