Un rosso buono è un rosso morto atto intimidatorio alla cooperativa Gherim la condanna dell’Anpi

Il Comitato Provinciale Anpi di Bergamo e la Sezione Anpi “G. Paglia M.O.V.M” di Alzano Lombardo, condannano l’ atto intimidatorio avvenuto, con il favore delle tenebre, a danno della Cooperativa Sociale Gherim di Nembro. Sulle vetrate del dehors è comparsa la scritta “un rosso buono è un rosso morto” firmata con il simbolo di Avanguardia Nazionale. “Questo episodio – scrivono Mauro Magistrati, presidente provinciale dell’Anpi di Bergamo, e Silvano Rizzi, presidente di sezione – avviene dopo una serie di iniziative pubbliche per la pace, contro ogni guerra e per la solidarietà tra i popoli, una scritta quindi di chiaro odio politico”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Un rosso buono è un rosso morto”, atto intimidatorio alla cooperativa Gherim, la condanna dell’Anpi

Approfondisci con queste news

Schiacciate come una volta, profumate di olio buono, insieme al rosso vivo dei peperoni cruschi. Un piatto che racconta storie di campagna e d’amore per la terra ? XIVª Festa della Patata di Montagna di Castelcivita (SA) 25 e 26 Ottobre | Domenica anche - facebook.com Vai su Facebook

L’olio più buono delle Marche: i premiati con le Tre Foglie del Gambero Rosso - Ancona, 16 aprile 2024 – Sei oli extravergine prodotti nelle Marche, tra le 191 etichette totali premiate, sono stati riconosciuti con le “Tre foglie” (il massimo dei voti) dalla Guida “Oli d’Italia” ... Da ilrestodelcarlino.it

Questo è l’uovo al cioccolato fondente più buono che puoi acquistare al supermercato, secondo Gambero Rosso - Mancano ormai pochissimi giorni alla Pasqua, ed è corsa all’acquisto delle uova di cioccolato dedicate a questa festa. Lo riporta greenme.it

Il Mezzogiorno bello e buono, svelata guida Invitalia e Gambero Rosso - La Fondazione Made in Cloister di Napoli ha ospitato questa mattina la presentazione de "Il Mezzogiorno bello e buono", la guida che Invitalia ha realizzato con il Gambero Rosso ... Scrive notizie.tiscali.it