un punto senza reti rimpianti ospitaletto la pro patria si salva

BUSTO ARSIZIO Pro Patria e Ospitaletto chiusono sullo 0-0 e si accontentano di un punto ciascuno per muovere la classifica del girone A. Allo stadio Carlo Speroni non è certo una gara spettacolare, ma piuttosto accorta e ben impostata da entrambi gli allenatori, Leandro Greco e Andrea Quaresmini, per badare principalmente al sodo e non avere brutte sorprese al triplice fischio. Nessuno stravolgimento nei sistemi di gioco previsti alla vigilia, per puntare sul collaudato e avere la resa giusta in termini tattici e agonistici. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, le azioni fioccano ad inizio ripresa, quando nel giro di 5’ i centravanti delle rispettive squadre non sfruttano a dovere un’occasione a testa per poter riuscire a sbloccare il risultato della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

