Un Professore 3 intervista a Giulia Fazzini | Greta tenderà a nascondere le sue fragilità nei suoi momenti bui mi sono rivista L’amore non sarà nei suoi pensieri

Tutto è pronto per il ritorno di Un Professore, la serie targata Rai che, dopo due stagioni di grande successo, si appresta a tornare con nuove storie ambientate tra i banchi del liceo Leonardo Da Vinci e nella vita del carismatico professor Dante Balestra. Nel nuovo capitolo, gli studenti si avvicinano all'esame di maturità, affrontando sfide personali e scelte importanti per il proprio futuro. Le nuove puntate promettono emozioni forti, sorprese inaspettate e legami messi a dura prova. Il cast si arricchisce di figure inedite: la presidenza passa da Smeriglio a Irene Alessi (Nicole Grimaudo), ex compagna di Dante e madre di Greta (Giulia Fazzini), nuova alunna destinata a scuotere gli equilibri della classe.

