Un posto al sole | non sempre basta la reciprocità in amore

Basta poco a Rosa per capire che essere tornata a letto con Damiano non porta a nulla di buono. Solo complicazioni per lei. Per lui acqua fresca. Non è la prima volta che succede e, anche se in quel momento lui ci mette tutta la passione del mondo, resta solo quella. Oltre all’affetto per la madre di suo figlio, ma niente di più. Anche se questa volta lui dice che è diverso. Ma è solo peggio: perché ora è caduto per un momento di debolezza, dato il periodo che sta attraversando sul lavoro e dopo la rottura con Viola. E quindi Rosa per lui è solo un ripiego. Mentre lei continua ad amarlo e a illudersi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: non sempre basta la reciprocità in amore

