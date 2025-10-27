Una settimana di “Un posto al sole” che stringe il cuore: dal 3 al 7 novembre 2025, al Vulcano il lavoro diventa una scelta dolorosa, mentre l’indagine sull’aggressione a Peppe Caputo scuote Damiano. E, fra sogni e ostacoli, Niko e Manuela scoprono che tesi e nozze rischiano di sovrapporsi. Napoli trattiene il fiato. Al Vulcano, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Gianluca licenziato, Damiano corre a scagionare Eduardo