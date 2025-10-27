Un posto al sole anticipazioni UPAS | Damiano indaga Rosa confessa Silvia licenzia Gianluca

Sbircialanotizia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 7 novembre, Un posto al sole promette giorni che tolgono il fiato: Damiano scava in un’indagine che gli entra sotto pelle, mentre Pino è spinto verso una decisione che lascia il segno. Tra Palazzo Palladini, l’ospedale e il Vulcano, i sentimenti chiedono risposte e le conseguenze bussano con forza. Napoli in allarme: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

un posto al sole anticipazioni upas damiano indaga rosa confessa silvia licenzia gianluca

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Damiano indaga, Rosa confessa, Silvia licenzia Gianluca

Leggi anche questi approfondimenti

posto sole anticipazioni upasUn Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Roberto rifiuta il patteggiamento? - Roberto finirà per non accettare il patteggiamento nelle prossime puntate Un posto al sole in onda dal 27 al 31 ottobre? Secondo superguidatv.it

posto sole anticipazioni upasUn Posto al Sole anticipazioni: Michele tradisce Silvia, sgomento tra i fan - Nei prossimi appuntamenti con Upas Michele dovrà fare i conti con una tentazione: incrinare il vincolo di fiducia con sua moglie Silvia. Si legge su diregiovani.it

posto sole anticipazioni upasUpas, anticipazioni al 7 novembre: Manuela in difficoltà per il matrimonio con Niko - Uno dei momenti più attesi di questa stagione di Un posto al sole è il matrimonio tra Niko e Manuela. Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Anticipazioni Upas