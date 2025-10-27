Un posto al sole anticipazioni UPAS | Damiano ferma Eduardo Silvia e Michele tornano

Settimana intensa per Un posto al sole: dal 27 al 31 ottobre, a Napoli, scelte difficili e ritorni inattesi riallineano destini e affetti. Damiano frenerà l’impeto di Eduardo, mentre il rientro di Silvia e Michele scuoterà equilibri domestici. Sullo sfondo, Halloween e una speranza che restituisce luce al cammino di Gennaro. Scontri, ritorni e scelte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Damiano ferma Eduardo, Silvia e Michele tornano

Michele sta per tornare in radio, ma chi lo affiancherà tra le gemelle? ? Le puntate di “Un posto al sole” sono disponibili su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook

Upas, trame al 7 novembre: Gianluca prende male il mancato rinnovo del contratto di lavoro - Silvia e Nunzio sono costretti per questioni di budget a interrompere la collaborazione di lavoro con Gianluca ... Riporta it.blastingnews.com

Upas, anticipazioni al 7 novembre: Eduardo viene indagato per l'aggressione a Peppe - La puntata di Un posto al sole del 22 ottobre ha confermato che Peppe e i suoi scagnozzi hanno preso di mira Eduardo con l’intento di provocarlo e metterlo in difficoltà. Si legge su it.blastingnews.com

Anticipazioni Un Posto al Sole 3-7 novembre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Come scrive tvserial.it