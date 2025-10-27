Un Posto al Sole anticipazioni 28 ottobre | Ferri verso il patteggiamento una bella notizia per Gennaro

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo episodio di Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la soap partenopea torna con un nuovo appuntamento. Nell' episodio di martedì 28 ottobre la guerra tra le gemelle verrà fermata da Serena, che sentirà il bisogno di intervenire. Intanto per Gennaro Gagliotti è in arrivo una bella notizia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Nelle ultime puntate Alberto e Luca sono sempre più in ansia per Gianluca, la cui dipendenza dall'alcol sta peggiorando e rischia di trascinarlo in una situazione molto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

