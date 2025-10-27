D al gioiello-coro­na al broccato d’atelier, dalla camicia con i volant alla gonna a balze fino alle calzature con fiocchi e fibbie gioiello. L’epoca del less is more e del rigore è finita. Ora è tempo di tornare a sognare in grande, con abiti e accessori sontuosi che, almeno per una volta, fanno sentire regine. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X E’ una moda sfarzosa e ultra femminile, che spazia dalle suggestioni estetiche dell’ epoca d’oro di Versailles alle avventure dandy di OrlandoTilda Swinton attraverso le epoche. Le danze, aperte dalle sfilate di Dior e Chanel, proseguono in un sognante walzer tra balze e ruches, panneggi ed effetti craquelé, pizzi sottilissimi e ricami che impreziosiscono persino le scarpe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un po' Marie Antoinette e un po' Orlando, il nuovo stile sontuoso è un manifesto di cura, lentezza e ricercatezza in un mondo che va sempre più veloce