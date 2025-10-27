Un nuovo Xbox Partner Preview è in programma a novembre secondo un report

Game-experience.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un report di Jez Corden, dopo mesi difficili, tra licenziamenti e ristrutturazioni interne, Microsoft prepara il rilancio di Xbox con una serie di eventi pensati per ridare slancio al brand, visto che secondo il giornalista dopo l’ID@Xbox Showcase di oggi, il 28 ottobre, l’azienda di Redmond starebbe organizzando un nuovo Xbox Partner Preview in programma a novembre. L’obiettivo: mostrare al pubblico le novità in arrivo dai partner esterni e ribadire la forza dell’ecosistema Xbox, nonostante le turbolenze recenti. Secondo Windows Central, l’Xbox Partner Preview, secondo quanto emerso, sarà incentrato sui titoli di terze parti destinati a Xbox Series XS e PC Windows. 🔗 Leggi su Game-experience.it

un nuovo xbox partner preview 232 in programma a novembre secondo un report

© Game-experience.it - Un nuovo Xbox Partner Preview è in programma a novembre, secondo un report

Argomenti simili trattati di recente

nuovo xbox partner previewUn nuovo Xbox Partner Preview sarebbe in programma per novembre, con forte accento su Xbox Play Anywhere - Secondo le fonti di Windows Central, Microsoft il prossimo mese terrà un nuovo Xbox Partner Preview dedicato ai giochi di terze parti. Come scrive multiplayer.it

Xbox Partner Preview: nuovo evento per le terze parti annunciato da Microsoft, data e orario - Questa settimana andrà in onda un nuovo evento Xbox dedicato alle terze parti. Segnala multiplayer.it

Xbox Partner Preview: un nuovo evento sarebbe dietro l'angolo, con annunci di giochi third-party - Microsoft sarebbe pronta ad annunciare un nuovo Xbox Partner Preview Showcase, un evento incentrato su nuovi giochi third- Come scrive it.ign.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Xbox Partner Preview