Un nuovo Xbox Partner Preview è in programma a novembre secondo un report

Secondo un report di Jez Corden, dopo mesi difficili, tra licenziamenti e ristrutturazioni interne, Microsoft prepara il rilancio di Xbox con una serie di eventi pensati per ridare slancio al brand, visto che secondo il giornalista dopo l’ID@Xbox Showcase di oggi, il 28 ottobre, l’azienda di Redmond starebbe organizzando un nuovo Xbox Partner Preview in programma a novembre. L’obiettivo: mostrare al pubblico le novità in arrivo dai partner esterni e ribadire la forza dell’ecosistema Xbox, nonostante le turbolenze recenti. Secondo Windows Central, l’Xbox Partner Preview, secondo quanto emerso, sarà incentrato sui titoli di terze parti destinati a Xbox Series XS e PC Windows. 🔗 Leggi su Game-experience.it

