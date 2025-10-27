Un minuto di silenzio per Raffaele l' omaggio del Pistoia Basket e dei tifosi Voleva solo lavorare

"Fermiamo la palla. Ascoltiamo il silenzio". È questo l'omaggio, e il minuto di silenzio, che i giocatori del Pistoia Basket hanno portato in campo nel corso della partita al PalaCarrara che si è svolta ieri, domenica 26 ottobre, contro lo Juvi Cremona. Un segno di rispetto per chi non c'è più. A. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it