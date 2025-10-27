Un minuto di silenzio per Raffaele l' omaggio del Pistoia Basket e dei tifosi Voleva solo lavorare
"Fermiamo la palla. Ascoltiamo il silenzio". È questo l'omaggio, e il minuto di silenzio, che i giocatori del Pistoia Basket hanno portato in campo nel corso della partita al PalaCarrara che si è svolta ieri, domenica 26 ottobre, contro lo Juvi Cremona. Un segno di rispetto per chi non c'è più. A. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Minuto di silenzio, due azioni senza giocare, poi i tifosi hanno lasciato nel palazzetto solo uno striscione: "Raffaele voleva solo lavorare" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Il tifo di Pistoia si ferma per Raffaele. “Presenti al minuto di silenzio, poi lasceremo gli spalti” - Dopo la morte dell’autista, ucciso nell’agguato al pullman di Pistoia, la riflessione della Baraonda Biancorossa: “Quello che è accaduto va oltre ogni limite che possa essere anche solo concepito e tu ... msn.com scrive
Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio, l’omaggio del Convitto Nazionale ai Carabinieri uccisi - Un minuto di raccoglimento e silenzio osservato da tutta la comunita’ scolastica del Convitto Nazionale Colletta di Avellino alle 11:00 in occasione delle esequie dei tre Carabinieri tragicamente dece ... Da irpinianews.it