Ieri 26 ottobre Diego Abatantuono è stato ospite di D omenica In e ha parlato con Mara Venier della sua amicizia con Mauro Di Francesco, morto il 25 ottobre e ha raccontato anche di averlo sentito appena un mese fa e che a suo dire “stava bene” ed era felice perché gli era stata affidata la gestione di un piccolo teatro. Abatantuono ha spiegato a Domenica In che negli ultimi tempi lui e Maurino si vedevano con meno assiduità, ma continuavano a sentirsi. Da qualche tempo Francesco viveva a Lucignano, in provincia di Arezzo e nel 2009 era stato sottoposto ad un trapianto di fegato di cui aveva parlato apertamente in tv e nelle interviste. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Un mese fa stava bene”- Abatantuono su Mauro Di Francesco: “La sua morte è stata una bastonata”