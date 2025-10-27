Un meloniano e Claudio Lotito firmano la legge anti-Inter e Monza O svelano tutti gli azionisti dei fondi che le controllano o rischiano maxi multe e penalità in classifica

La prima firma è quella del senatore veronese di Fratelli di Italia, Matteo Gelmetti. Ma è la seconda quella che conta: quella di Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, ma soprattutto presidente della società di calcio Lazio. È la coppia che ha ideato il disegno di legge “ Disposizioni in materia di trasparenza nella proprietà delle società sportive professionistiche del settore calcistico ”, appena assegnato per la discussione alla settima commissione di palazzo Madama in sede redigente, procedura che ne velocizza molto l’iter consentendo di approvare lì i singoli articoli per poi votare in aula solo il testo complessivo senza più discuterlo. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il meloniano Federico Mollicone ha criticato il servizio sulla nomina di Beatrice Venezi al teatro La Fenice: "È giornalismo militante, non d'inchiesta". Dura replica di Ranucci - facebook.com Vai su Facebook

Un meloniano e Claudio Lotito firmano la legge anti-Inter (e Monza). O svelano tutti gli azionisti dei fondi che le controllano, o rischiano maxi multe e penalità in classifica - Assegnato in sede redigente alla settimana commissione del Senato (iter velocizzato) un ddl a firma del FdI Matteo Gelmetti e del presidente della Lazio. Segnala open.online