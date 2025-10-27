Un Jude Law brutale e nudo è il protagonista di Eden di Ron Howard un thriller sulla sopravvivenza stasera in tv per la prima volta

Un survival thriller provocatorio e sorprendente. Che esplora i limiti oltre i quali siamo disposti a spingerci nella ricerca della felicità. È questo il senso di Eden, l’ultimo film di Ron Howard. Che arriva per la prima volta stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. La pellicola si rifà alla storia vera di alcuni coloni europei, tra cui Margret Wittmer, autrice di un memoir diventato molto famoso negli Anni 60, che sono arrivati sull’isolata isola di Floreana, nell’arcipelago delle Galapagos, in Ecuador, prima della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Amica.it

