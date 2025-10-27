Un goal dal cuore di Borgo Ferrovia | vecchie gloria sul nuovo campo

Anteprima24.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un Goal dal Cuore di Borgo Ferrovia: Che emozione ieri sul campo rinnovato della Ferrovia: le nostre vecchie glorie – quei campioni che hanno scritto la storia calcistica del quartiere con piedi e passione – si sono incontrate con la grintosa rappresentativa degli uffici dell’ospedale San Giuseppe Moscati. Sudore, tackle, gol sfiorati e un sacco di risate: non era solo calcio, era il nostro Borgo che pulsava all’unisono, con abbracci stretti e chiacchiere che hanno entusiasmato la domenica appena trascorsa.   Noi dell ‘Associazione “per Borgo Ferrovia ” lo sappiamo bene: eventi come questo ci riempiono l’anima, perché qui non si gioca solo per vincere, ma per tessere legami. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

