Un Comune reggino ha dato il nome a un asteroide | ecco quale
Prestigioso riconoscimento per il comune Reggino di Rosarno che da oggi ha un asteroide che porta il suo nome. Appresa la notizia, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha espresso le sue più vive congratulazioni all'intera comunità rosarnese. L'assegnazione, ottenuta dall'Unione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
