Un comitato per il campo crollato | Lavoriamo per recuperarlo
Un comitato per recuperare il campo sportivo di Ponzano ma soprattutto per mettere in sicurezza le sponde del fiume Magra. A farsi promotore del progetto è Marco Neri che sta cercando sostegno per mettere a punto una catena di aiuto. "Intervenire su quella zona – spiega – significherebbe mettere in sicurezza una zona ancora esposta alle piene del fiume. Per questo è necessario che uniscano le forze le amministrazioni comunali di Vezzano Ligure, Santo Stefano Magra, Arcola che sono toccate dal passaggio del fiume ma anche l’ente Parco di Montemarcello Magra Vara e naturalmente Regione Liguria. Il crollo del depuratore e quello di una fetta del campo da calcio sono la prova della condizione di assoluta fragilità dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it
