Un calice per la vita | prevenzione e gusto a Locri
Si terrà, in Piazza dei Martiri, a Locri, sabato 15 novembre, "Un calice per la vita", la terza edizione dell’evento itinerante promosso dall’associazione “Angela Serra – Sezione Locride”, in occasione della campagna nazionale di sensibilizzazione, "Movember", dedicata alla prevenzione dei tumori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Ogni gesto di solidarietà é un segno di speranza? Un calice per la Vita 15 Novembre Locri? Grazie Merceria Riganello Autolavaggio di Enzo Trimboli Irvine Boutique della Carne di Lacopo Luigi Maurizio Gregori - facebook.com Vai su Facebook
