Un botto improvviso Grave incidente schianto contro il casello finisce in tragedia | autostrada chiusa
– Un grave incidente stradale ha segnato la mattina di lunedì 27 ottobre, quando un’autovettura si è schiantata contro il casello autostradale della A4 nei pressi di Mira, nel Nord Italia. L’impatto, avvenuto poco dopo le cinque, ha provocato un forte boato che ha destato l’attenzione degli automobilisti e dei residenti nelle vicinanze. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi: le sirene hanno squarciato il silenzio dell’alba, mentre la scena che si è presentata ai primi arrivati era drammatica. 🔗 Leggi su Tvzap.it
