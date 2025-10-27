Un bosco didattico per la scuola primaria Bruni di Arezzo

Arezzonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per fare il futuro ci vuole un albero: prende il via, per il quinto anno, il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 20252026 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso la scuola primaria Leonardo Bruni di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bosco didattico scuola primariaNella Bruni di Arezzo Bosco didattico realizzato da Unicoop Firenze - Arrivato al quinto anno, il progetto è una delle proposte educative 2025/2026 della cooperativa, incentrate sui temi dell’ambiente, del ben- Lo riporta expartibus.it

bosco didattico scuola primariaSi apre un meraviglioso bosco didattico alla scuola elementare Leonardo Bruni - Ombreggiatori nelle città, rifugio per gli animali e polmoni verdi del nostro pianeta: gli alberi producono ossigeno e purificano l'aria dagli agenti inquinanti ... Da msn.com

Nuovo bosco didattico grazie a Unicoop alla Bruni di Arezzo - Per fare il futuro ci vuole un albero: prende il via, per il quinto anno, il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito ... Secondo gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Bosco Didattico Scuola Primaria