Un bilancio raccontato della ventesima Festa del Cinema di Roma | i film premiati e i nostri preferiti le recensioni e le parole dei protagonisti Su Amicait

Dal rock trascinante di Lucio Corsi alla nuova versione di Dracula secondo Luc Besson con Caleb Landry Jones, Zoë Bleu e Matilda De Angelis. Dal documentario su Roberto Rossellini fino alla serata di premiazione. Si è chiuso il sipario della ventesima Festa del Cinema di Roma. Ecco cosa resterà, i premi, i nostri film preferiti – al primo posto è Nino di Pauline Loquès, ma anche il bel documentario Roberto Rossellini – Più di una vita – le ultime opere in rassegna, i divi sul tappeto rosso e le parole dei protagonisti. Insomma un bilancio raccontato e ragionato della ventesima Festa del Cinema di Roma appena conclusa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un bilancio raccontato della ventesima Festa del Cinema di Roma: i film premiati e i nostri preferiti, le recensioni e le parole dei protagonisti. Su Amica.it

