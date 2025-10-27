Un bilancio raccontato della ventesima Festa del Cinema di Roma | i film premiati e i nostri preferiti le recensioni e le parole dei protagonisti Su Amicait

Amica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal rock trascinante di Lucio Corsi alla nuova versione di Dracula secondo Luc Besson con Caleb Landry Jones, Zoë Bleu e Matilda De Angelis. Dal documentario su Roberto Rossellini fino alla serata di premiazione. Si è chiuso il sipario della ventesima Festa del Cinema di Roma. Ecco cosa resterà, i premi, i nostri film preferiti – al primo posto è Nino di Pauline Loquès, ma anche il bel documentario Roberto Rossellini – Più di una vita – le ultime opere in rassegna, i divi sul tappeto rosso e le parole dei protagonisti. Insomma un bilancio raccontato e ragionato della ventesima Festa del Cinema di Roma appena conclusa. 🔗 Leggi su Amica.it

un bilancio raccontato della ventesima festa del cinema di roma i film premiati e i nostri preferiti le recensioni e le parole dei protagonisti su amicait

© Amica.it - Un bilancio raccontato della ventesima Festa del Cinema di Roma: i film premiati e i nostri preferiti, le recensioni e le parole dei protagonisti. Su Amica.it

Approfondisci con queste news

bilancio raccontato ventesima festaFesta di Roma 2025: bilancio al +6% di presenze, Nastasi: «È stata la Festa che volevo» - Luc Besson si è commosso tra gli applausi del pubblico durante la proiezione di Dracula, e gli occhi di Angelina Jolie sul ... Lo riporta ciakmagazine.it

bilancio raccontato ventesima festaFesta del Cinema 2025: +6% di presenze e nuovi spazi in arrivo. Il bilancio della ventesima edizione - Salvatore Nastasi e Paola Malanga fanno il punto sull'edizione del ventennale. Come scrive romatoday.it

bilancio raccontato ventesima festaFesta del cinema di Roma: numeri e vincitori della ventesima edizione - Premiate pellicole e talenti del cinema internazionale ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Raccontato Ventesima Festa