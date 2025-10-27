Un appello ai garantisti muti su Israele | il vostro non è doppio standard ma faccia come il culo

Vorrei fare un appello ai garantisti. Come certo sapranno, nel 2016 Israele ha introdotto una legge secondo cui i bambini possono essere imputabili penalmente. Proprio i bambini: quelli di età compresa tra 12 e 14 anni. Da allora, i bambini palestinesi vengono incarcerati insieme agli adulti in centri di detenzione dove si pratica sistematicamente la tortura, come ha ripetutamente riferito il quotidiano israeliano Haaretz, e dove decine di detenuti muoiono e i loro corpi non vengono mai restituiti, denuncia l'Onu. I bambini palestinesi vengono giudicati e processati non da un tribunale civile, ma da un giudice in mimetica in un tribunale militare, come gli adulti (palestinesi), e ricevono come gli adulti pene detentive nel solo paese al mondo che lascia giudicare i bambini da un tribunale militare e che è anche il paese al mondo con il più alto tasso di sentenze di colpevolezza: vengono condannati il 99,7 per cento dei palestinesi giudicati dai tribunali militari – svelava già nel 2011 un'inchiesta di Haaretz.

