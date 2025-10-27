Umbria Francesco De Rebotti | Orario invernale dei treni sostegno alla vita quotidiana Focus pendolari ed alta velocità

Ternitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vertice convocato ad inizio del mese di novembre (lunedì 3) per confrontarsi su questioni cruciali per il servizio ferroviario. I rappresentanti di Umbria, Lazio e Toscana incontreranno i vertici di RFI e Trenitalia principalmente per un confronto sull’orario invernale della direttissima. Sarà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

umbria francesco de rebottiDe Rebotti vedrà vertici Ferrovie per orario direttissima - E' stata accolta la richiesta di procedere ad un incontro tra i vertici nazionali dei soggetti che presiedono alla gestione del trasporto su ferro e le Regioni Umbria, Toscana, Lazio. Lo riporta ansa.it

umbria francesco de rebottiStazione MedioEtruria, De Rebotti: «Pronti a trattare con Giani, discutiamo anche dei treni per i pendolari» - Il nodo arriva al pettine: dove si farà la stazione dell’alta velocità MedioEtruria? Si legge su ilmessaggero.it

De Rebotti, no a dissennate scelte di politica trasportistica - "Lo scenario che va determinandosi all'esito della sommatoria delle scelte di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Art (Autorità Regolazioni Trasporti), va ben oltre l'esigenza di delineare strategie ... Da ansa.it

