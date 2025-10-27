Umbria Francesco De Rebotti | Orario invernale dei treni sostegno alla vita quotidiana Focus pendolari ed alta velocità
Un vertice convocato ad inizio del mese di novembre (lunedì 3) per confrontarsi su questioni cruciali per il servizio ferroviario. I rappresentanti di Umbria, Lazio e Toscana incontreranno i vertici di RFI e Trenitalia principalmente per un confronto sull’orario invernale della direttissima. Sarà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Foligno la stagione teatrale si apre con Francesco Pannofino #foligno TSU Teatro Stabile dell'Umbria - facebook.com Vai su Facebook
A Perugia, la Galleria Nazionale dell'Umbria ospita fino a gennaio una retrospettiva fotografica dedicata a Luigi Spina e alla sua esplorazione dei luoghi legati alla vita e alla spiritualità di San Francesco d'Assisi. - X Vai su X
De Rebotti vedrà vertici Ferrovie per orario direttissima - E' stata accolta la richiesta di procedere ad un incontro tra i vertici nazionali dei soggetti che presiedono alla gestione del trasporto su ferro e le Regioni Umbria, Toscana, Lazio. Lo riporta ansa.it
Stazione MedioEtruria, De Rebotti: «Pronti a trattare con Giani, discutiamo anche dei treni per i pendolari» - Il nodo arriva al pettine: dove si farà la stazione dell’alta velocità MedioEtruria? Si legge su ilmessaggero.it
De Rebotti, no a dissennate scelte di politica trasportistica - "Lo scenario che va determinandosi all'esito della sommatoria delle scelte di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Art (Autorità Regolazioni Trasporti), va ben oltre l'esigenza di delineare strategie ... Da ansa.it