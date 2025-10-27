Umbertissima 2025 | la Galleria Umberto I si accende in un crocevia PunX di Arte e Performance
Torna nel cuore di Torino, in occasione della Settimana dell'Arte Contemporanea, Umbertissima, la festa diffusa che anima la storica Galleria Umberto I di Porta Palazzo. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione promette di essere più irriverente e vitale che mai, trasformando gli spazi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Katia Zunino. Yanni · Prelude. ? Domenica 2 Novembre 2025 – Ore 16.30 Galleria Umberto I – Porta Palazzo, Torino Performance “Mandala Sounds and Noises” Arpa e nuvole in decomposizione sonora Un’esperienza immersiva dove arte, suono - facebook.com Vai su Facebook
Umbertissima 2025: la Galleria Umberto I si accende in un crocevia "PunX" di Arte e Performance - Torna nel cuore di Torino, in occasione della Settimana dell'Arte Contemporanea, Umbertissima, la festa diffusa che anima la storica Galleria Umberto I di Porta Palazzo. Segnala torinotoday.it
Morto davanti Galleria Umberto I, 'sindaco venga a mediazione' - La famiglia di Salvatore Giordano, il ragazzino di 14 anni gravemente ferito da un calcinaccio crollato dalla Galleria Umberto I di Napoli e deceduto in ospedale quattro giorni dopo, ha chiesto ... ansa.it scrive
Galleria Umberto, il prefetto Di Bari: "Restauro e sicurezza temi di primo piano" - Questo il senso della riunione che si è tenuta nel pomeriggio di ieri, 1° settembre, in Prefettura. Si legge su rainews.it