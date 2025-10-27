Umbertissima 2025 | la Galleria Umberto I si accende in un crocevia PunX di Arte e Performance

Torinotoday.it | 27 ott 2025

Torna nel cuore di Torino, in occasione della Settimana dell'Arte Contemporanea, Umbertissima, la festa diffusa che anima la storica Galleria Umberto I di Porta Palazzo. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione promette di essere più irriverente e vitale che mai, trasformando gli spazi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

