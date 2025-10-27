Ultim’ora Sinner ufficiale | forfait a Parigi già annunciato il sostituto
L’ultim’ora che riguarda Jannik Sinner ha lasciato senza parole tutti i fan del campione italiano: il forfait è stato appena comunicato. Archiviato il torneo ATP 500 di Vienna per Sinner è già il tempo di pensare al prossimo impegno. Prima del grande appuntamento conclusivo della stagione, ovvero le ATP Finals di Torino in programma dal 9 al 16 novembre, Jannik scenderà infatti in campo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: il suo obiettivo è ovviamente quello di cercare di conquistare la vittoria anche in questo torneo, anche perché un risultato di questo tipo gli consentirebbe di avvicinarsi molto alla posizione numero uno del ranking ATP attualmente occupata da Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Sinner-Zverev, finale dell'Atp 500 di Vienna, il risultato: Jannik s'impone in un match combattutissimo. L'articolo continua nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 Vienna, Jannik Sinner agli ottavi di finale Battuto il tedesco Altmaier in due set (6-0, 6-2) #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Il Codacons si scaglia contro Jannik Sinner per il forfait in Davis e chiede il ritiro di tutte le onorificenze - L'annuncio ufficiale dell'assenza di Jannik Sinner tra le fila della Nazionale italiana in occasione delle Finals di Coppa Davis 2025, in programma a ... Si legge su oasport.it
Sinner, smash di Pietrangeli: "Schiaffo allo sport italiano". Il sospetto sul forfait - Un fulmine a ciel sereno ha scosso il tennis azzurro a poche settimane dalle Final 8 di Coppa Davis che si terranno a Bologna dal 18 al 23 novembre. Secondo iltempo.it
Sinner-Alcaraz, cambia tutto al Masters 1000: ufficiale il forfait - Non paghi di aver disputato tra loro – cosa mai successa nella storia – le ultime 3 finali consecutive, nella stessa stagione, in tornei del Grande Slam, Carlos Alcaraz e Jannik ... diregiovani.it scrive