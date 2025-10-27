L’ultim’ora che riguarda Jannik Sinner ha lasciato senza parole tutti i fan del campione italiano: il forfait è stato appena comunicato. Archiviato il torneo ATP 500 di Vienna per Sinner è già il tempo di pensare al prossimo impegno. Prima del grande appuntamento conclusivo della stagione, ovvero le ATP Finals di Torino in programma dal 9 al 16 novembre, Jannik scenderà infatti in campo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: il suo obiettivo è ovviamente quello di cercare di conquistare la vittoria anche in questo torneo, anche perché un risultato di questo tipo gli consentirebbe di avvicinarsi molto alla posizione numero uno del ranking ATP attualmente occupata da Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Ultim’ora Sinner, ufficiale: forfait a Parigi, già annunciato il sostituto