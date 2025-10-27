Ultim’ora Juventus | torna Ciro Ferrara come allenatore | Tanto peggio di così non si poteva fare

Ultimora Juventus: torna Ciro Ferrara come allenatore Tanto peggio di così non si poteva fare"> La Vecchia Signora sta andando incontro a un cambiamento del tutto inaspettato. Passaggio di consegne e nuovo ciclo. Il tecnico napoletano Ciro Ferrara, già alla guida della Juventus nel 2009-2010, fu esonerato dopo un inizio di stagione deludente. Ferrara, ex difensore e capitano del club piemontese, ha già ricoperto il ruolo di allenatore in passato con risultati alterni e mai come oggi il suo nome è ritornato d’attualità in casa bianconera. Il suo esordio nel 2009 fu positivo, con sei punti nelle ultime due giornate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

