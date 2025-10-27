Ultim’ora Italia! Assalto al portavalori | scena da film d’azione Autostrada bloccata e traffico in tilt
Una giornata come tante, il sole ancora alto e i pensieri già rivolti a casa. Poi, improvvisamente, qualcosa spezza la routine: il silenzio del viaggio si trasforma in un brusio crescente, fatto di sirene, urla e paura. Nessuno poteva immaginare cosa stava per succedere su quel tratto d’autostrada così familiare. Il traffico si blocca, gli automobilisti si guardano intorno spaesati, alcuni si affacciano dai finestrini mentre altri cercano risposte sullo schermo del cellulare. In pochi attimi, la normalità viene spazzata via da un evento che sembra uscito da una pellicola d’azione: il cuore corre, la tensione è palpabile, e nessuno osa ancora parlare ad alta voce di ciò che sta accadendo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
