Ultim’ora: Hamsik torna a giocare Il Napoli sogna il grande ritorno della cresta: tifosi accontentati"> Il centrocampista slovacco è pronto a rimettersi nuovamente in gioco. Inizio di un’avventura inaspettata. Le ultime. Hamsik torna ufficialmente a giocare, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi e il sogno di un nuovo capitolo nel segno della “cresta”. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, Hamsik riprenderà la sua avventura in terra europea e dopo anni di distanza. L’eco del suo ritorno ha già acceso la curiosità degli addetti ai lavori e dei tifosi partenopei. Il Napoli, da sempre legato al nome Hamsik, osserva la situazione con interesse e una punta di nostalgia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ultim’ora: Hamsik torna a giocare | Il Napoli sogna il grande ritorno della cresta: tifosi accontentati