Ultimissime Juve LIVE | Tudor esonerato Brambilla sarà in panchina contro l’Udinese ecco il nome in pole per diventare il nuovo allenatore bianconero

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 27 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 ottobre 2025. Spalletti Juve, apertura totale dell’ex CT e contatti in corso con il club! Dal contratto agli altri nomi per il post Tudor: tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Tudor esonerato, Brambilla sarà in panchina contro l’Udinese, ecco il nome in pole per diventare il nuovo allenatore bianconero

Esonero Tudor diretta: aggiornamenti e possibile nuovo allenatore Juve LIVE - L'ultima volta che la Juventus esonerò un allenatore in questo mese fu nella stagione 1969/70 con Luis Carniglia. Come scrive msn.com

Juve, chi sarà il prossimo allenatore dopo Tudor: ipotesi Spalletti e Palladino, le news in diretta - Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus, al suo posto al momento ci sarà Massimo Brambilla, scelta interna, prelevato dalla NextGen ... Segnala fanpage.it

Juventus, Tudor esonerato: soluzione interna per la panchina. Le news live - La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Come scrive sport.sky.it