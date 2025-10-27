Ultimissime Juve LIVE | Tudor esonerato Brambilla sarà in panchina contro l’Udinese ecco il nome in pole per diventare il nuovo allenatore bianconero

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 27 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 ottobre 2025. Spalletti Juve, apertura totale dell’ex CT e contatti in corso con il club! Dal contratto agli altri nomi per il post Tudor: tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live tudor esonerato brambilla sar224 in panchina contro l8217udinese ecco il nome in pole per diventare il nuovo allenatore bianconero

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Tudor esonerato, Brambilla sarà in panchina contro l’Udinese, ecco il nome in pole per diventare il nuovo allenatore bianconero

Altre letture consigliate

ultimissime juve live tudorEsonero Tudor diretta: aggiornamenti e possibile nuovo allenatore Juve LIVE - L'ultima volta che la Juventus esonerò un allenatore in questo mese fu nella stagione 1969/70 con Luis Carniglia. Come scrive msn.com

ultimissime juve live tudorJuve, chi sarà il prossimo allenatore dopo Tudor: ipotesi Spalletti e Palladino, le news in diretta - Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus, al suo posto al momento ci sarà Massimo Brambilla, scelta interna, prelevato dalla NextGen ... Segnala fanpage.it

ultimissime juve live tudorJuventus, Tudor esonerato: soluzione interna per la panchina. Le news live - La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Juve Live Tudor